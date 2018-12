Augmenten a cinc les víctimes mortals per l'atac al mercat de Nadal d'Estrasburg

El periodista franco-polonès Barto Pedro Orent-Niedzielsk ha mort com a conseqüència del tiroteig de la setmana passada

Actualitzada 17/12/2018 a les 12:31

El periodista franco-polonès Barto Pedro Orent-Niedzielski ha mort víctima de l’atac al mercat de Nadal d’Estrasburg del dimarts passat. Ja són 5 les víctimes mortals del tiroteig presumptament perpetrat per Cherif Chekkat, de 29 anys, que dijous va ser abatut per la policia francesa després d'escapar-se durant dos dies. Els fets estan sent investigats per la fiscalia de París que s’encarrega dels delictes de terrorisme. El fiscal en cap Rémy Heitz va assegurar la setmana passada que continuaran la investigació per «identificar possibles còmplices o persones» que ajudessin a Chekkat a perpetrar l’atac a la ciutat francesa que acollia el ple de l’Eurocambra. El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha expressat el seu condol per la mort d’Orent-Niedzielski, segon periodista víctima de l’atemptat.Arran de l’atac el govern francès ha augmentat el nivell d'alerta antiterrorista, que ara es troba en estat «d'urgència» i reforçarà els controls de seguretat als mercats de Nadal d'arreu del país i a les fronteres.