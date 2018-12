Es tracta d'una il·lustració a la revista 'Nature Scientific Reports'

Actualitzada 14/12/2018 a les 19:00

En un article científic de la revista Nature Scientific Reports titulat 'Methylation-based enrichment facilitates low-cost, noninvasive genomic scale sequencing of populations from feces' apareix la infografia d'un mico i al seu costat un excrement. A primer cop d'ull no es veu res, però a mesura que s'amplia la imatge de l'excrement s'hi pot veure la cara del president dels Estats Units, Donald Trump.Ni els responsables de l'estudi ni els dissenyadors gràfics ni la mateixa revista han volgut fer declaracions al respecte.