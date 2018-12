Un drone grava a un grup d'orques nadant amb una nadadora de 60 anys

Es tracta d'una imatge insòlita, ja que les orques són uns dels depredadors més brutals del mar

Actualitzada 14/12/2018 a les 18:16

Judie Johnson és una nadadora de 60 anys que mentre entrenava es va convertir en coprotagonista d'una escena insólita. Mentre nadava per les aigues de Hahei, Nova Zelanda, un grup d'orques l'acompanyava.Segons ha relatat Johnson a la cadena New Zealand 1 NEWS, en un principi pensava que eren dofins, fins que va veure el color blanc de la zona de l'estómac. Per por a ser confosa per una foca pel neoprè negre que duia, va començar a nadar per arribar a la costa.Sorprenentment, la nadadora va tornar al mar i va avisar a una amiga perquè gravés amb un dron l'escena. Les imatges mostren a tres orques, una adulta i dues de joves, donant tombs i nadant al seu voltant.Les orques són uns dels depredadors més brutals del mar, de fet, treballen en grup per tal de capturar a les seves preses. Per aquest motiu, l'escena és d'allò més peculiar.