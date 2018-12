La Loteria de Nadal té predilecció pel 5

Aquesta terminació ha resultat guanyadora en 32 ocasions

Actualitzada 16/12/2018 a les 12:34

En el sorteig de la Loteria de Nadal tots els números, des del 00.000 fins al 99.999, tenen la mateixa possibilitat de sortir premiats perquè estan al bombo, però és cert que el primer premi té una predilecció pel número 5, una terminació que ha resultat guanyadora en 32 ocasions. Una curiositat estadística que situa en l’altre extrem a l’1, com la terminació menys premiada, donat que en més de dos segles de sorteig, el primer premi només ha acabat en aquest número vuit vegades, segons les dades de Loterías y Apuestas del Estado.El 4 y el 6 són altres terminacions amb sort, han estat premiats en 27 ocasions, per tant, la idea estesa entre els ciutadans que els números baixos no surten és una superstició que no es sustenta en les dades estadístiques, que exposa que els de tres xifres han estat premiats tres vegades, tot i que són els que menys es demanen. El 523 va obtenir el primer premi el 1828, el 615 el 1866 i el 675 el 1962.Per la seva banda, el «dos mil» ha estat el miler més repetit. Els bitllets amb nombres des del 2.000 fins al 2.999 han obtingut el primer premi deu vegades. Els «nou mil» han aconseguit el primer premi nou vegades, els «sis mil», vuit, i els «dotze mil» i «quinze mil», set.El 79.250 ha estat el número més alt premiat en la història de la Loteria de Nadal, en concret, va ser guanyador el 2010, i va sortir just a la meitat del sorteig, al sisè filferro de la cinquena taula, d’un total de nou taules. Cinc anys després, el primer premi va caure en un número de miler similar, el 79.140. També altres números alts han obtingut el primer premi als sorteigs celebrats aquest segle, el 78.294 el 2009, el 76.058 el 2012, el 71.198 el 2017 i el 66.513 el 2016.Així mateix, hi ha números sencers que s’han repetit com el 15.640 (el 1956 i el 1978) i el 20.297 (el 1903 i el 2006). A més, el primer premi ha acabat quatre vegades en tres xifres iguals, 25.444 el 1895, 25.888 el 1935, 35.999 el 1880 i 55.666 el 1949. Al llarg dels anys del sorteig, la sort ha tocat tant a nombres parells com imparells tot i que els primers han estat lleugerament més vegades agraciats (150 a 93).