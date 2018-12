Uns ciclistes rescaten un gos lligat a un arbre que s'estava morint de gana i set

L'animal havia estat abandonat i no es podia ni moure

Un grup de ciclistes de Valongo, a prop de Porto, Portugal, va difondre per les xarxes socials com van trobar enmig d'un bosc a un gos lligat a un arbre, en una zona molt poc transitada.Es tractava d'una femella de poc més de dos anys que presentava indicis d'haver passat almenys quatre dies lligada sense mobilitat ni menjar ni aigua. L'autor d'aquest acte de crueltat animal l'havia abandonat per tal que morís.Diverses entitats animalistes de la Península han difós el vídeo per les xarxes per tal de conscienciar a la societat sobre la crueltat de l'abandonament animal.