Un noi s'enfila a un edifici per ajudar una dona que estava sent maltractada

Mohamed va romandre amb la víctima durant la mitja hora que va tardar la policia a arribar al domicili

Actualitzada 14/12/2018 a les 16:47

Segons informa el mitjà Heraldo de Aragón, Mohamed K., de 29 anys, va salvar durant la tarda de dijous a una dona que estava sent agredida per la seva parella al seu domicili. La Jefatura Superior de Policía d'Aragó ha confirmat que es va arrestar a la parella sentimental de la víctima.Segons explica el citat mitjà, els crits de la dona van alertar a la comunitat de veïns del carrer La Almozara, Saragossa, alguns van comprovar com un home s'apropava a la jove i, utilitzant la força, l'obligava a entrar de nou al domicili. La dona va sortir a demanar ajuda, de nou, per la finestra de casa. De fet, alguns testimonis pensaven que la dona acabaria tirant-se al buit.Va ser llavors quan Mohamed es va enfilar a una tanca i ajudant-se del cablejat elèctric, va aconseguir arribar fins a la finestra on es trobava la víctima.Mohamed va romandre amb la dona, i també amb l'agressor, durant la mitja hora que va tardar la policia a arribar al domicili.Finalment l'home va ser detingut i la dona traslladada a l'hospital amb els seus dos fills. Quan Mohamed va haver d'identificar-se es va adonar que algú li havia robat la cartera que havia deixat a terra, juntament amb altres objectes personals, abans d'enfilar-se a l'edifici.