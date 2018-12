Els Mossos d'Esquadra alerten d'una nova estafa a la gent gran

Consisteix en fer pagar un rescat d’un familiar directe que suposadament està detingut

Actualitzada 15/12/2018 a les 13:40

Els Mossos d’Esquadra alerten d’una nova modalitat d’estafa que consisteix en fer trucades a persones d’edat avançada a les quals s’alerta d’una falsa detenció d’algun familiar directe que suposadament està a comissaria per haver comès algun delicte greu. Aleshores els estafadors aprofiten la reacció de xoc d’aquestes persones per transmetre’ls que el seu familiar quedarà en llibertat si satisfà una gran quantitat de diners. Amb el pretext de posar-los facilitats els posen a la seva disposició un transport per a fer les gestions corresponents.Els agents comuniquen que la tarda d’ahir, divendres, es van dur a terme diverses estafes d’aquestes característiques. En un d’aquests casos la víctima era una dona de 94 anys. Un suposat advocat la va trucar per dir-li que el seu fill estava arrestat per un delicte greu i que només sortiria en llibertat si pagava 4.000€ i algunes joies. La víctima va preparar els diners i les joies i l’estafador va passar per casa seva per endur-s’ho tot. En un altre cas, una dona també va rebre una trucada de persones que es feien passar per Mossos d’Esquadra i directament li demanaven una fiança perquè el seu fill estava detingut per haver atropellat una persona. En aquest cas, els mateixos estafadors van passar a recollir els diners per casa seva.En altres episodis, amb la mateixa mecànica destinada a l’engany, els delinqüents no van aconseguir el botí. En aquests casos els demanaven quantitats que anaven entre els 40.000€ i els 70.000€. Precisament en un d’aquests incidents, la intervenció d’un taxista va ser determinant per evitar l’estafa ja que els estafadors van enviar un taxi a casa de la víctima perquè anés al banc a treure diners. Durant el trajecte, la dona es va mostrar molt nerviosa i li va explicar al taxista la situació que va detectar que estava sent víctima d’una estafa i ho va posar en coneixement dels Mossos d’Esquadra.Es dona la circumstància que el passat 4 de desembre els Mossos ja van detenir un home de 27 anys que també es feia passar per advocat i que havia intentat estafar una dona d’edat avançada amb el mateix modus operandi, en aquest cas per evitar suposadament que el seu fill ingressés a presó. La ràpida intervenció dels agents va impedir que l’estafa es consumés quan la dona ja era a la seva entitat bancària amb al intenció de treure els diners, prèvia comprovació telefònica amb el familiar de la dona, que els va confirmar que estava treballant amb tota normalitat.Des dels Mossos d’Esquadra demanen a la ciutadania la seva col·laboració a l’hora de detectar conductes sospitoses amb el col·lectiu de la gent gran. «Davant el dubte demanem que es posin en contacte amb la policia amb la màxima rapidesa possible per així poder evitar les situacions de risc que es puguin donar», expressen els agents. Els Mossos comparteixen que les estafes de la gent gran en la comparativa dels anys 2017-2018 pel que fa al primer semestre van incrementar un 49%. Els agents també recomanen seguir els seus consells de seguretat, en cas de rebre una trucada d’un desconegut no proporcionar cap informació personal pròpia ni de la família o familiars absents; si es rep una trucada d’una persona que demana diners per ajudar un familiar, no pagar i intentar parlar amb aquest familiar; i finalment, en cas de sospita o confirmació d’una estafa, trucar al 112 o anar a denunciar a comissaria.