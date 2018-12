Condemnat per agredir a una menor des dels 11 fins al 14 anys i gravar-ho en vídeo

El detingut era amic de la família de la víctima

Actualitzada 14/12/2018 a les 17:42

La Policia Nacional ha detingut a Zamora a un home de 58 anys per presumptes agressions sexuals a una menor des dels 11 als 14 anys, a qui gravava en vídeo per amenaçar-la de difondre les imatges en cas que la nena es negués a tornar a mantenir relacions sexuals.Segons les fonts policials, el jutjat ha decretat l'ingrés a presó del detingut, qui sent amic de la família de la víctima, va aprofitar la proximitat del seu domicili amb el de la nena per mantenir trobades sexuals amb assiduïtat durant tres anys.La detenció del presumpte autor de les agressions sexuals va tenir lloc dimecres passat 12 de desembre, quan la menor li va explicar a una amiga el que li passava en estar aquesta present quan l'home va cridar a la nena per amenaçar-la. L'amiga va animar i va acompanyar a la víctima per tal que expliqués als seus pares el succeït durant els tres últims anys, que es van personar a les dependències policials per denunciar els fets.Després de la denúncia, les perquisicions policials van aconseguir una ordre d'entrada i registre del domicili del detingut, on li van confiscar diversos dispositius electrònics amb material d'interès per a la investigació.La primera agressió sexual es va produir, suposadament, a mitjans de l'any 2015, quan la menor tenia 11 anys. El detingut va convidar a la nena a la casa seva per donar-li alguna cosa pel seu pare i, una vegada al domicili, va ser amenaçada de fer-li mal a ella o a la seva família en cas que no accedís a mantenir relacions sexuals. A partir de llavors, les trobades van ocórrer amb freqüència, gravant el detingut algunes d'elles per mostrar-les a la víctima i amenaçar-la de publicar les imatges a internet si aquesta no tornava al domicili del detingut.