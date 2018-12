Un menor és condemnat a vuit anys de reclusió per violar i assassinar a una dona

Leticia Rosino va ser atacada mentre passejava pels afores del poble

El Jutjat de Menors de Zamora ha imposat una mesura de vuit anys d'internament en règim tancat i cinc més de llibertat vigilada al menor de 16 anys de Castrogonzalo, Zamora, que va violar i assassinar a una veïna d'aquesta localitat, Leticia Rosino, el maig passat.La sentència, difosa pel Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, imposa la màxima pena establerta en la Llei del Menor després que en el judici l'acusat reconegués els fets, ratificats també en el judici pels informes forenses i els investigadors del cas.La sentència judicial estableix a més que haurà de complir la llibertat vigilada amb assistència educativa i que durant aquest temps tindrà prohibit acudir a Tábara o Castrogonzalo, on resideix la família de la víctima.El judici es va celebrar el passat 29 de novembre a porta tancada per protegir la intimitat del menor acusat i als voltants de la seu judicial es van concentrar familiars i gent propera a la víctima que van reclamar un canvi normatiu per imposar penes majors als menors que cometen delictes greus.El Jutjat de Menors condemna a l'adolescent com a autor d'un delicte d'agressió sexual i un altre d'assassinat dels quals va ser víctima Leticia Rosino, que va ser atacada pel menor quan aquest cuidava un ramat d'ovelles i ella passejava pels afores del poble, com acostumava a fer habitualment, el 3 de maig a les sis de la tarda.El jove, amb intenció de satisfer els seus desitjos sexuals, va atacar a la víctima per darrere, la va agafar pel coll, li va tapar la boca i la va arrossegar a la part posterior d'un parc, on la va colpejar amb una pedra i la va deixar semiinconscient i indefensa.La relació de fets provats de la sentència assenyala a més que el condemnat després va intentar escanyar a la víctima, la va penetrar vaginalment i analment i va posar fi a la seva vida en donar-li un cop amb una pedra més gran en el cap.La sentència fixa indemnitzacions que conjuntament sumen una quantitat de 229.646 euros per als pares, la parella i el germà de Leticia Rosino.La sentència judicial condemna al pagament dels diners de les indemnitzacions a l'adolescent i, de forma subsidiària, al pare de l'autor de l'assassinat i la violació.El menor condemnat es troba des del passat 6 de maig ingressat al centre de menors Zambrana de Valladolid.La condemna la complirà en un centre de menors almenys fins als 18 anys -podria estar en aquest centre fins que en faci 21 com a límit- i posteriorment el jutjat decidirà si el trasllada a una presó per adults fins a la conclusió de la pena.