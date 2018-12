La fiscalia es querella contra Shakira per un frau fiscal de 14,5 MEUR entre el 2012 i el 2014

El ministeri fiscal considera que ha comès sis delictes

La fiscalia ha presentat aquest divendres una querella contra Shakira per un frau fiscal de 14,5 MEUR entre el 2012 i el 2014, dels quals 12,3 són en concepte d'IRPF i 2,1 per l'Impost de Patrimoni. La querella considera que Shakira podria haver comès sis delictes de frau fiscal, i també es dirigeix contra el seu advocat, amb domicili a Nova York. El fiscal constata que Shakira vivia de manera habitual a Espanya malgrat els seus compromisos professionals a l'exterior, que en general tenien una durada curta. Per tot plegat, insisteix que tenia l'obligació de tributar per la seva renda i patrimoni, però va utilitzar un «entramat societari» per deixar d'ingressar a la hisenda pública 14,5 MEUR. Demana que se l'imposi una fiança de 19,4 MEUR, la quantitat defraudada més un terç.Els representants legals de Shakira havien argumentat que tenia residència fiscal a Bahames, on hi té una propietat, però la fiscalia apunta que entre el 2012 i el 2014 no va ser-hi cap dia. En canvi, va estar 243 dies a Espanya el 2012, 212 en l'exercici 2013 i 244 més l'any 2014.L'artista va començar a viure algunes temporades a l'Estat el 2011, quan va començar a ser parella del futbolista del Barça Gerard Piqué. No va ser fins l'any 2015, però, que va regularitzar la seva situació tributària a l'Estat. Hisenda considera que durant aquest període la cantant complia els requisits per tenir el domicili fiscal en territori espanyol, i per tant hauria d'haver tributat a les arques públiques per la totalitat dels seus ingressos. Shakira va pagar 20 milions d'euros corresponents als deutes i interessos del 2011 fa uns mesos, i en els últims dies ha abonat uns altres 14,5 milions pels exercicis 2012, 2013 i 2014.La llei estableix que si un ciutadà passa més de la meitat de l'any, un mínim de 183 dies, a Espanya, se l'ha de considerar resident a efectes fiscals, i ha de tributar en concepte d'IRPF pels ingressos que obté a tot el món. Segons Hisenda, Shakira va simular viure a Bahames per eludir impostos, però en realitat vivia a Catalunya.