El PP vol que els jutges i fiscals cobrin més per treballar «en condicions complicades» a Catalunya

El diputat popular per Tarragona, Jordi Roca, ha presentat aquest divendres la proposició de llei que ha estat registrada al Congrés

Actualitzada 14/12/2018 a les 18:21

El diputat al Congrés per Tarragona, Jordi Roca, ha presentat aquest divendres la proposició de llei registrada pel Grup Parlamentari del Congrés del PP que ha de permetre als jutges i fiscals que treballen a Catalunya cobraar un complement mensual per «circumstàncies especials».Aquesta remuneració seria un complement de destí per circumstàncies especials com es recull a la Llei 15/2003 «i que nosaltres demanem que sigui de 498,70 euros, el mateix que perceben els destinats al País Basc i Navarra», com explicava Jordi Roca.Segons Roca, «jutges i fiscals a Catalunya han rebut dures i injustes crítiques, alhora que han estat assetjats, deslegitimats i amenaçats». El diputat popular afegia que, »les condicions en què treballen són complicades, amb seus judicials embrutades i domicilis particulars marcats».Aquesta seria la raó, segons indicava el diputat popular, del dèficit existent entre «aquells jutges que marxen i vénen a Catalunya, que s’ha multiplicat, passant dels 21 de 2017 als 48 en el que portem de 2018».El diputat tarragoní ha recordat que «volem acabar amb la complicada situació de la justícia a Catalunya amb la llei i aquesta proposició de llei és una primera proposta per tal de recuperar l’imperi de la llei i la democràcia a Catalunya».