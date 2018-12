Dos aficionats de Boca maten a un seguidor de River de 21 anys

«Me muero, me atacaron por festejar el partido, por ser hincha de River» va dir Exequiel a la seva mare abans de morir

Actualitzada 13/12/2018 a les 18:57

Exequiel Aaron Neris, de 21 anys, aficionat de River Plate, va ser assassinat per dos seguidors de l'etern rival, Boca Juniors, mentre celebrava el triomf del seu equip en la final de la Copa Libertadores.Segons publica el mitjà Clarín, dos aficionats de Boca van clavar una pallissa a Exequiel mentre celebrava la Copa amb els seus amics, després li van propinar una punyalada mortal a la cama esquerra, que li va seccionar l'artèria femoral.La seva mare va poder parlar amb el seu fill quan aquest va ser traslladat d'urgència a l'hospital. «Me muero, me muero, me atacaron por festejar el partido, por ser hincha de River» va dir Exequiel a la seva mare, Lucía Ramona Neris.La División Homicidios de la Policía de Misiones va trobar l'arma del crim i va detenir als responsables de l'atac, dos germans de 18 i 22 anys.