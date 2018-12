Zara donarà la roba utilitzada que no fas servir a Cáritas

També es podrà donar roba de segona mà a les botigues de l'empresa Inditex

Actualitzada 13/12/2018 a les 20:13

L'empresa d'Amancio Ortega, Zara, ha posat en marxa una campanya de recollida de roba de segona mà per donar-la a Cáritas Española i a altres ONGs. A les botigues es podrà dur la roba que només ocupa espai a l'armari i que ja no es fa servir, i l'empresa del grup Inditex s'encarregarà de separar les peces i classificar-les per tal que arribin a un destí adequat.Zara també dona l'opció d'entregar aquestes peces de segona mà quan t'arribi a casa una comanda en línia.Toda la roba recollida es donarà, es transformarà en nous teixits, o serà comercialitzada per finançar projectes sense ànim de lucre de Cáritas, Creu Roja, Salvation Army, Cepf, Redress, Le Relais, Eden, Casa de la Amistad o Toçev.