Renfe estableix els serveis mínims per la vaga del 14 de desembre

Pel que fa a Rodalies, la vaga afectarà les línies R3, R4, R11, R12, R13, R14, R16 i RG1

Actualitzada 13/12/2018 a les 11:43

Renfe ha establert el dispositiu de serveis mínims per a la jornada de vaga del 14 de desembre convocada pel sindicat CCOOO. Segons l’establert pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el personal convocat a la vaga en determinades línies realitza la tasca de comunicar la finalització de les operacions de trens quan el maquinista no té visibilitat directa ni mitjans auxiliars. Sense la seva intervenció els trens no podrien funcionar, per motius de seguretat.D’aquesta manera, l’afectació es limita a les línies R3, R4, R11, R12, R13, R14, R16 i RG1, on es prestarà el servei en un 66% en el període comprès entre les 6 i les 9.30h i les 17h i les 20.30h. Durant la resta de la jornada serà del 33%. La resta de línies funcionaran amb el servei habitual.La mobilitat dels viatgers dels trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat s’assegurarà amb un servei del 78% dels trens afectats, que són aquells que es realitzen amb personal de Barcelona. Pel que fa els serveis Avant el serveis essencials són del 65%.Els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació pels serveis afectats per la vaga poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cap cost addicional a estacions i agències de viatge.