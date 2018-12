May supera el vot de confiança dels 'tories' i es manté com a líder del partit

La primera ministra britànica seguirà al capdavant de la formació i de la gestió del Brexit amb el suport de dos terços dels diputats

Actualitzada 13/12/2018 a les 09:13

Brexit a contrarellotge

La primera ministra britànica, Theresa May, es mantindrà com la líder del partit conservador. Per 200 vots a favor -eren necessaris almenys 159- i 117 en contra, May ha superat el vot de confiança al qual l'han forçat a sotmetre's els diputats del seu propi partit. En plena crisi interna al Regne Unit pel Brexit, una ajustada majoria de diputats 'tories' han avalat que la primera ministra segueixi al capdavant de la formació. Assolits els suports necessaris, els diputats rebels, que qüestionen la gestió de May amb el Brexit, no podran disputar-li el lideratge com a mínim en un any. En tot cas, May ha dit als seus diputats, abans de la votació, que no es presentarà a la reelecció i que només seguirà fins a complir amb el Brexit.Si no hi ha cap gir en el guió, Londres abandonarà la Unió Europea el 29 de març del 2019, amb acord o sense.Un 15% dels membres del grup parlamentari, és a dir, 48 diputats, han presentat aquest dimecres al matí una carta al Comitè 1922, encarregat dels afers interns del partit, reclamant una votació sobre el lideratge de May per la situació caòtica provocada amb el Brexit. Tot i que ja fa setmanes que alguns dels diputats de l'ala dura del partit conservador, els més favorables a una sortida abrupta de la UE, apostaven per forçar una moció de censura fins ara no s'havia arribat a les 48 peticions necessàries.La votació s'ha fet entre les 6 i les 8 del vespre, hora local, a porta tancada en una de les sales de la Cambra dels Comuns, la número 14. Abans de votar, els parlamentaris s'han reunit amb May i han escoltat els seus arguments a la mateixa sala.La prova sobre el lideratge de May al capdavant del partit conservador arriba l'endemà que s'hagués de votar l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre el Brexit, i que la primera ministra va acabar retardant per manca de suports.L'aval del partit, però, no garanteix a la primera ministra un dels principals reptes que té damunt la taula: aconseguir que una majoria parlamentària doni llum verda a l'esborrany del Brexit i que Brussel·les està esperant.Tot i que encara no hi ha una data fixada des de l'ajornament, la votació a Westminster serà previsiblement després de la cimera europea que reunirà May i els 27 estats de la UE dijous i divendres a Brussel·les.Els 27 estats membre de la UE, però, ja han alertat Londres que «és impossible renegociar l'acord» i que «la resta es pot discutir». Per altra banda, fonts diplomàtiques europees han afirmat aquest dimecres que les dificultats perquè el parlament britànic ratifiqui l'acord del Brexit «incrementen la probabilitat» d'un escenari sense acord.És per això, segons han apuntat les mateixes fonts, que el bloc europeu està intensificant els «preparatius» per afrontar un divorci sense pacte, un escenari que els líders tenen previst abordar aquest dijous. «El temps s'està esgotant», han admès.