La policia francesa distribueix una fotografia del presumpte atacant d'Estrasburg

Demana la col·laboració ciutadana per atrapar l'autor del tiroteig que va deixar 3 morts i 12 ferits

Actualitzada 13/12/2018 a les 09:00

La policia francesa ha distribuït la fotografia d'un veí d'Estrasburg de 29 anys anomenat Cherif Chekatt que considera l'autor del tiroteig d'aquest dimarts a la nit a la ciutat. L'atac, que les autoritats franceses tracten de terrorisme, va deixar tres morts i dotze ferits. El fiscal de París, Rémy Heitz, ha dit aquest dimecres que la investigació oberta s'ha traslladat a la secció de la fiscalia responsable de casos de terrorisme. Les autoritats franceses mantenen un ampli desplegament policial per buscar l'autor, que va fugir després del tiroteig. L'home identificat va néixer a Estrasburg el 1989 i havia estat fitxat prèviament per «radicalització», a més de ser «molt conegut» per la policia per delictes comuns com robatoris.Al costat de la fotografia, la policia ha difós un missatge en què demana la col·laboració ciutadana per detenir Chekatt.Pel que fa a les víctimes, Heitz ha confirmat que hi ha dues persones mortes i una tercera en estat de mort cerebral. A més, hi ha dotze persones ferides, de les quals sis es troben en estat d'urgència absoluta, entre la vida i la mort.