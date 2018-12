Dos presidents autonòmics socialistes aposten per la il·legalització dels partits independentistes

El president de l'Aragó i el de Castella - La Manxa suggereixen a Sánchez que s'hauria de plantejar la mesura

Dos barons del PSOE han obert el debat en les darreres hores de la possible il·legalització dels partits independentistes catalans, extrem que, al seu parer, avalaria la Llei de partits. Va obrir la veda ahir el president de Castella – La Manxa, Emiliano García Page, que va suggerir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i a la resta de partits constitucionalistes que tinguessin en compte aquesta opció. I avui s'hi ha sumat el de l'Aragó, Javier Lambán, que ha assegurat, a més, que la proposta s'emmarca en la preocupació creixent dels barons socialistes per la manera com Sánchez afronta el conflicte amb Catalunya i pel cost electoral que pot suposar la seva estratègia tenint en compte la manera com s'hi posicionen els partits de dreta.Lambán, en declaracions a La Cope, ha considerat que els partits independentistes ataquen els «pilars» de la democràcia, i ha assegurat que, davant d'aquest escenari, l'obligació dels constitucionalistes és defensar-se. Una manera, ha indicat, seria la il·legalització d'ERC, Junts per Catalunya i la CUP.«No s'ha de descartar res», ha indicat Lambán, que ha recordat que la Llei de partits ja es va aplicar al País Basc –aleshores la justificació principal va ser la violència d'ETA-, per la qual cosa ha considerat que «en un moment determinat es pot aplicar a Catalunya».En tot cas, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, ha considerat que les reflexions dels dos barons són fetes a títol personal.