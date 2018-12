L'expresident espanyol considera que es tracta d'una «comunitat fallida»

Actualitzada 13/12/2018 a les 21:43

José María Aznar ha dit avui en una entrevista a 'El Mundo' que a Catalunya és «indispensable» una intervenció «total i sense límit de temps» per la situació d'»insurrecció» que, al seu parer, s'hi viu. L'expresident del govern espanyol i president del think tank conservador Faes ha afirmat, a més, que Catalunya és una comunitat «fallida», i ha advertit que «quant més temps passi, més alt serà el preu» que l'Estat pagarà. Tot i això, ha afirmat que no està d'acord amb la proposta de Vox de suprimir les autonomies, per bé que s'han de «repensar i corregir» després que «els nacionalistes hagin trencat el pacte».