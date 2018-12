Abatut el presumpte autor del tiroteig d'Estrasburg

Els agents s'havien desplaçat al barri de Neudorf, on vivia Chérif Chekatt, de 29 anys

Actualitzada 13/12/2018 a les 21:55

El presumpte autor del tiroteig de la nit de dimarts al mercat de Nadal d'Estrasburg, ha estat abatut per les forces especials franceses, segons han confirmat fonts policials.Els agents s'havien desplaçat al barri de Neudorf, on havien tallat carrers i havien escorcollat diversos domicilis, per tal de trobar a Chérif Chekatt, de 29 anys, principal sospitós de l'atemptat. Neudorf vivia en aquest barri, tenia nombrosos antecedents penals, i fins a 27 condemnes. Els investigadors creuen que s'hauria radicalitzat a la presó.Cinc persones de l'entorn del sospitós havien estat detingudes durant la jornada de dijous. L'atemptat va deixar dos morts i una persona en estat de mort cerebral, segons va informar el fiscal antiterrorista Rémi Heitz.