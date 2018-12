Mor Antonia Cruells, l'àvia dels anuncis de la Fabada Litoral

El guionista dels anuncis ho ha publicat al seu compte de Facebook personal

Durant la passada nit de dilluns el guionista dels emblemàtics anuncis de la Fabada Litoral va anunciar que la seva protagonista, Antonia Cruells havia mort durant el cap de setmana.Els familiars de Cruells es van personar al seu domicili de Sant Martí de Centelles, Barcelona, alertats perquè no contestava al telèfon. Els familiars han confirmat la seva mort i han indicat que serà enterrada dimecres.D'origen català, i no asturià com suggereix l'anunci, Antonia Cruells era coneguda a totes les cases per protagonitzar els anuncis de la Fabada Litoral. Però la seva popularitat va començar l'any 2004 quan va començar a participar al programa de ràdio Fricandó Matiner. També va participar a la cadena local Barcelona City TV.Sens dubte, Cruells serà recordada per un anunci que ha unit generacions.