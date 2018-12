La mesura del govern espanyol entrarà en vigor l'1 de gener

Actualitzada 12/12/2018 a les 09:35

El govern espanyol aprovarà l'apujada del salari mínim interprofessional (SMI) a 900 euros al Consell de Ministres del 21-D a Barcelona. La Moncloa ha anunciat aquest dimecres que la sessió es farà a la Llotja de Mar. Durant el ple monogràfic de Catalunya, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat que suposa una apujada del 22% i la més gran des del 1977. «Un país ric no pot tenir treballadors pobres», ha remarcat. El govern espanyol ja havia anunciat que la mesura s'aprovaria per decret abans de finals d'any per tal que entri en vigor l'1 de gener. D'aquesta manera, garanteix que la mesura (pactada amb Podem) tira endavant tot i que els pressupostos generals per al 2019 no s'aprovin. Aquesta mesura no té efectes retroactius i, per tant, calia aprovar-la abans que acabi l'any per tal que pugui estar en vigor tot el 2019.