El Suprem diu que en el tuit de Rivera assenyalant mestres 'separatistes', «no es constata odi»

El tribunal considera que els comentaris estan emparats per la llibertat d'expressió

Actualitzada 12/12/2018 a les 13:34

Los maestros separatistas que señalaron públicamente a hijos de @guardiacivil en Cataluña. La fiscalía les investiga por delitos de odio, pero el Gobierno de España dice que no les abrirá expediente. Con cobardía nunca se vence al nacionalismo. https://t.co/LOaSxV36El — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 29 d’abril de 2018

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha rebutjar investigar el líder de Cs, Albert Rivera, per incitació a l'odi per penjar al seu Twitter una notícia de 'El Mundo' on s'assenyalaven nou mestres de l'escola de Sant Andreu de la Barca i els titllava de «mestres separatistes». La notícia es titulava 'Els 9 mestres de la infàmia'. La querella -presentada per Josep Asensio- considerava que l'actuació de Rivera constituïa un delicte d'odi. La sala ordena arxivar les actuacions –tal com també li sol·licitava la Fiscalia- perquè considera que les expressions de Rivera estan emparades en la llibertat d'expressió.La sala considera que enllaçar al seu Twitter la notícia de 'El Mundo' no és delicte i suposa una «simple manifestació» del dret fonamental a la llibertat d'expressió. A més, reconeix que el comentari el fa un diputat i en referència a un assumpte «d'importància i actualitat». «El contingut de les frases no revela cap contingut agressiu ni es constata odi», recull la interlocutòria. Els magistrats remarquen que les referències que feia Rivera eren «molt genèriques» i no encaixen amb els supòsits del delicte d'odi.El Suprem també va rebutjar a l'abril una querella presentada també per Josep Asensio com a membre de la Coordinadora d'AdvoCATs per Catalunya, que demanava investigar per prevaricació la magistrada Carmen Lamela per haver assumit causa contra el procés.La querella s'havia presentat al Suprem perquè, en condició de diputat al Congrés, Rivera està aforat.