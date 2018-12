Detingudes quatre persones properes al suposat autor del tiroteig d'Estrasburg

L'home va cridar 'Alà és el més gran' en el moment de l'atemptat

Actualitzada 12/12/2018 a les 14:24

La policia francesa ha detingut quatre persones del entorn del presumpte autor del tiroteig de la nit d'ahir dimarts a Estrasburg, que ha deixat dos morts i una persona en estat de mort cerebral, segons ha informat el fiscal antiterrorista, Rémi Heitz. El mateix Heitz també ha informat que en el moment de l'atac l'home va cridar 'Alà és el més gran', segons els testimonis recollits. També ha assegurat que el sospitós va ser ferit per militars de la patrulla Sentinelle en la seva fugida i que la meitat dels dotze ferits estan entre la vida i la mort.Arran de l’atac s’ha desplegat un gran dispositiu de recerca del fugitiu, inclosos registres en llocs que freqüentava, que ha portat a la detenció de quatre persones del seu entorn, que continuen sota arrest, segons ha informat el fiscal.Heitz ha indicat que l’autor de la matança, que ha identificat com Chérif C. i que va néixer a Estrasburg fa 29 anys, va proferir proclames islamistes durant el seu recorregut pels carrers del centre de la capital alsaciana.Amb una arma automàtica i un ganivet va atacar diversos vianants i, posteriorment, es va embolicar en un tiroteig amb quatre militars del dispositiu antiterrorista que patrullaven per la ciutat, que van respondre i el van ferir a un braç.Pero Chérif C. va aconseguir escapar i va agafar un taxi, i va demanar que el conduís al barri de Neudorf, sense especificar una adreça concreta.Pel camí, ha assenyalat el fiscal, el sospitós, que anava dirigint al taxista, li va confessar haver disparat i haver matat «a deu persones», mentre va justificar el seu acte.També va revelar al taxista que la policia havia registrat aquell mateix matí el seu domicili i que havia trobat en ell una granada, la qual cosa va permetre als investigadors identificar-lo ràpidament.Després de baixar del taxi es va creuar amb un grup d’agents de policia, amb qui va mantenir un tiroteig, encara que va aconseguir escapar i des d’aleshores està sent buscat per la policia.Heitz ha assegurat que Chérif C. ha estat condemnat 27 vegades, la major part d’elles a França, però també a Alemanya i a Suïssa, sempre per robatoris i per actes violents.En diverses ocasions va entrar a la presó i va ser allà, segons el fiscal, on es va produir la seua radicalització islàmica i on va començar a practicar un proselitisme religiós. Aquestes actituds van ser detectades per l’administració penitenciària, la qual cosa va portar a la seua inclusió en el registre de sospitosos radicals i a vigilar-lo.