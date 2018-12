Buch assegura que ha iniciat els tràmits per convocar 750 places de Mossos el proper any

Interior diu que estan en «vies de resolució» 12 de 15 reivindicacions i reivindica «orgullós» el cos

Actualitzada 12/12/2018 a les 21:14

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat aquest dimecres que el Govern ha iniciat «els tràmits per incorporar al pressupost» la convocatòria de 750 places de Mossos per al proper any. «Una oferta pública que esperem que sigui una realitat ben aviat», ha afegit en replicar a una interpel·lació dels comuns a la sessió plenària. A més, ha assegurat que 12 de les 15 reivindicacions del col·lectiu policial estan «vies de resolució». Enmig de la polèmica dels darrers dies, Buch, que ha tornat a negar el relat d'una «policia política», ha reivindicat els Mossos «orgullós» i ha assegurat que en algunes situacions l'administració «no ha estat a l'alçada». «Per la feina que han fet i la precarietat que han tingut ens hauríem de posar dempeus i aplaudir-los», ha afirmat.Com a avanços en la negociació, Buch ha detallat que s'han post en contacte amb l'Estat per a la petició de la jubilació anticipada als 59 anys i ha assegurat que s'ha abonat aquest novembre el pagament del dispositiu Àgora.Tot plegat ho ha dit en un debat amb el diputat dels comuns Joan Josep Nuet, que ha reclamant millores a les condicions de material i laborals del cos i ha lamentat que s'hagi situat Mossos i Bombers «al punt de mira». «Són una estructura fonamental, han de fer un sobreesforç», ha reclamat a Interior.