Alliberada una menor embarassada que havia estat venuda pels seus pares per casar-se

La jove ha estat atesa i traslladada a un centre de menors

Actualitzada 11/12/2018 a les 19:03

La Policia Nacional ha alliberat a Huelva a una adolescent embarassada, de 16 anys, que havia estat venuda pels seus pares, a canvi de 8.000 euros, a una família romanesa per contreure matrimoni amb un dels joves del clan.En l'operació policial s'han produït quatre detencions, entre les quals es troben la mare de la nena (ja a la presó) i el seu pare, aquest últim arrestat a Romania amb la col·laboració de la policia del país.Segons un comunicat del cos, els pares havien denunciat en fals el rapte de la jove en la seva Romania natal, explicant que els «fets» havien «ocorregut en ple carrer» i que els autors del «segrest» eren quatre individus, que posteriorment l'haurien traslladat a Espanya.Els progenitors van assegurar haver tingut notícia del segrest a través d'una altra jove de la ciutat i haver intentat posar-se en contacte amb la víctima sense resultats; d'acord a la seva declaració, la menor s'havia posat en contacte posteriorment amb ells des d'Espanya, ja casada amb un home romanès les dades personals del qual no va facilitar.Més endavant, tal com afirmaven en la denúncia falsa, la menor els va demanar diners per poder tornar a casa i comprar roba perquè deia no tenir amb què vestir-se, i afegint que era víctima de pallisses i obligada a prostituir-se. El matrimoni també va afirmar que la matriarca del clan raptor els havia contactat per demanar-los 150 euros amb els quals pagaria un avortament.La policia, no obstant això, va constatar que els progenitors de la menor havien rebut un pagament de 8.000 euros per part del clan que retenia a la seva filla a Espanya, a canvi d'un document en el qual l'autoritzaven a abandonar Romania i residir a Espanya. La mare de la jove, que estava a Huelva al moment de la detenció, ha arribat a confessar que havia viatjat per rescatar a la seva filla i poder vendre-la a un altre home amb major capacitat adquisitiva que l'anterior.En una primera fase, es va detenir al clan del marit de la menor, compost per la seva mare i el seu germà a més d'ell mateix, acusats d'un delicte de tracta d'éssers humans a través de matrimonis forçats i, en el cas del marit, un altre per abús sexual. Posteriorment, i després de sol·licitar dues ordres europees de detenció i lliurament per simulació de delicte i tracta d'éssers humans per realitzar matrimonis forçats, es va localitzar a la mare de la víctima a Huelva i al pare a Romania i es va procedir amb les detencions de tots dos.La jove, una vegada alliberada, ha estat atesa i traslladada a un centre de menors de la Junta d'Andalusia.