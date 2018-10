Primera multa a Espanya al conductor d'un patinet elèctric

Dues persones circulaven per la vorera en un patinet sense matricular, a excessiva velocitat i sortejant als vianants per Valladolid

Actualitzada 12/10/2018 a les 20:25

Un jove va ser denunciat dimarts passat a Valladolid per la Policia Local de la ciutat perquè, segons reflecteix el diari 20minuts, el seu patinet elèctric no estava matriculat i tenia una potència superior a 30 kilowatis, nombre en el qual es fixa la 'frontera'.Els fets van tenir lloc en el passeig de Zorrilla, una zona cèntrica. Els agents van detenir a dues persones que anaven muntades en un d'aquests vehicles «sortejant als vianants i movent-se ràpid». El patinet va ser requisat i traslladat al dipòsit municipal en comprovar-se que no complia amb la normativa vigent.Actualment, els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), entre els quals es troben les bicicletes i aquests patinets, tenen prohibida la seva circulació per la vorera -exceptuant els llocs específicament dissenyats per a aquest ús-, com reflecteix la Policia Local de Valladolid en el seu compte de Twitter.Tampoc està permès la seva circulació amb més de dos passatgers, normativa que també incomplien. Segons el citat diari, el jove haurà de pagar 200 euros de multa.