L'huracà Leslie afectarà la península Ibèrica però arribarà molt debilitat a Catalunya

Aquest serà el primer huracà postropical que toca terra a Europa, des que hi ha registres

Actualitzada 13/10/2018 a les 16:25

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que l'huracà Leslie, actualment de categoria 1, afectarà la península Ibèrica. Segons la darrera actualització del Centre Nacional d'Huracans (NHC) dels Estats Units l'huracà Leslie perdrà la categoria de cicló tropical abans de tocar terra a Portugal i arribarà a Catalunya molt més debilitat, en forma de depressió postropical. Els models metereològics indiquen que en el seu camí per la península anirà perdent força. Malgrat això, els serveis meteorològics han advertit que entre diumenge 14 i el dilluns 15 d'octubre es podran produir «precipitacions d'intensitat forta» al litoral, al prelitoral i en altres sectors de l'oest i del centre de Catalunya. A més, aquestes precipitacions «aniran acompanyades de tempesta, així com de ratxes de vent fort i de calamarsa de manera local».Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de Situació Meteorològica de Perill per intensitat de pluja i per estat del mar. Aquest seria el primer huracà postropical que toca terra a Europa, des que hi ha registres.L'huracà afectarà aquest diumenge les zones marítimes de Madeira i Josephine (Portugal), segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).Al voltant de les 00.00 de diumenge s'espera que entri a terra per la zona de Lisboa, encara amb vents de força 12. Posteriorment es desplaçarà cap al nord-est i entrarà en territori espanyol aquesta matinada amb intensitat de tempesta tropical. A les zones de Zamora i Càceres es podran produir ratxes de vent de 100 km/h.