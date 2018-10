Sánchez amenaça amb mesures legals contra la resolució del Parlament per l'abol·lició de la monarquia

L'executiu espanyol afirma que és «inadmissible» i «inacceptable» i ho qualifica «d'extravagància jurídica»

Actualitzada 12/10/2018 a les 10:01

El govern espanyol ha condemnat aquest dijous al vespre la reprovació del Parlament al rei Felip VI pel 3-O i ha anunciat que prendrà «les mesures legals al seu abast per impedir sempre aquelles actuacions que soscavin la posició constitucional de totes i cada una de les institucions de l'Estat».En un comunicat, l'executiu de Pedro Sánchez qualifica la resolució aprovada per Junts per Catalunya, ERC i Catalunya En Comú Podem i l'abstenció de la CUP de «políticament inacceptable» i assegura que «és producte de la deriva dels grups independentistes, que inexplicablement, han comptat amb el suport d'un altre grup parlamentari, en la seva irresponsabilitat d'utilitzar les institucions catalanes en esperonar el conflicte i no servir els interessos generals de tots els catalans».En el text, La Moncloa també defineix la resolució «d'extravagància jurídica aquest intent de condemna i rebuig al Rei» i avisa que no té «cap fonament legal i constitucional» però que no per això «resta gravetat» a la votació. D'altra banda, també assenyala que el cap de l'Estat «hauria de quedar sempre al marge de la seva utilització en el debat partidista».Paral·lelament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una piulada en el mateix sentit i també anuncia que el seu govern mesures legals «en defensa de la legalitat, la Constitució i les institucions de l'Estat».Aquest dijous, El Parlament ha rebutjat i condemnat aquest dijous el posicionament del rei Felip VI «i la seva intervenció en el conflicte català» arran del seu discurs dos dies depsrés del referèndum i després de les càrregues policials de l'1-O. El punt ha tirat endavant amb els vots de JxCat, ERC, i els comuns i l'abstenció de la CUP.Els mateixos grups també han aprovat refermar el compromís amb els valors republicans i «apostar per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia». La condemna al discurs del Rei ha tirat endavant durant les votacions del ple per prioritzar l'agenda social i recuperar la convivència, aquest dijous a la tarda.