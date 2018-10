Detinguda una parella que es vestia amb roba elegant per robar en hotels de Marbella

La policia els atribueix onze robatoris comesos en urbanitzacions i complexos hotelers de luxe de la ciutat

Actualitzada 11/10/2018 a les 19:19

Un home de 27 anys i una dona de 29 d’origen francès han estat detinguts per la Policia Nacional per la seua suposada implicació en onze robatoris comesos en les últimes setmanes en urbanitzacions i hotels de luxe de Marbella, en els quals vestien roba elegant per passar desapercebuts.Segons les indagacions policials, l’home era qui executava materialment els robatoris, mentre que ella proporcionava cobertura i realitzava vigilàncies.La parella utilitzava cotxes de lloguer, que arrendava amb documentació falsa i canviava periòdicament, i fins i tot doblava les plaques d’altres automòbils de la mateixa marca, model i color, segons ha informat la Policia en un comunicat.Un ciutadà els va sorprendre quan llançaven a la via pública una bossa que suposadament havien sostret prèviament en una casa de la zona d’Elviria, i les dades del vehicle que van utilitzar en la fugida van portar als agents fins una empresa de lloguer de vehicles de Torremolinos.Els investigats, que utilitzaven la força per accedir als immobles, han estat arrestats al lloc fronterer de La Junquera quan tractaven de passar a França amb maletes que contenien efectes sostrets, entre ells joies, bosses, ulleres de sol i roba de marques de luxe, fets que han estat comunicats al Jutjat d’Instrucció número 1 de Marbella.El principal investigat per aquests fets, l’home, ja ha ingressat en una presó a Figueres.