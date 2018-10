Alejandro Fernández qualifica el president espanyol de 'paleto' per equivocar-se davant Felip VI

Pedro Sánchez ha protagonitzat una errada protocol·lària durant la recepció dels reis als convidats a celebrar el 12-O al Palacio Real de Madrid

Tras el episodio protocolario de hoy me invade la preocupación...las grandes naciones han demostrado ser capaces de sobrevivir a presidentes malvados, tontos, incluso indocumentados...pero no sabemos si se puede sobrevivir a uno paleto... — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) October 12, 2018

Alejandro Fernández, polític tarragoní que aspira a presidir el Partit Popular català, s'ha 'despatxat' a gust aquest divendres, 12 d'octubre contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, al seu compte personal de Twitter.Fernández, que és portaveu del PP al Parlament català, ha qualificat Sánchez de 'paleto'- la causa ha estat la confusió protocol·lària que el president espanyol ha tingut durant la recepció que el rei Felip VI ha fet a les autoritats amb motiu de la Festa Nacional d'Espanya al Palacio Real, a Madrid.Pel que sembla, el president i la seva esposa no s'han col·locat en el lloc adequat a l'hora de saludar els convidats i ho han fet ubicant-se al costat dels reis, on no els corresponia, segons el protocol.Fernández en la seva piulada es pregunta si el país «podrà sobreviure a un 'paleto'», després d'argumentar que les «grans nacions» han sobreviscut a presidents «malvats, ximples i fins i tot, indocumentats».