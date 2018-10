Vessa quatre litres d'oli a un carrer de Màlaga per veure «si la gent es matava»

L’individu, de 52 anys, s’havia orinat abans a la porta d’un establiment i hi havia llençat escombraries dels contenidors

Efectius de la Policia Local de Màlaga han detingut un veí de Màlaga de 52 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per originar de forma intencionada un greu risc per a la circulació vessant substàncies lliscants i un altre d'amenaces greus a agent de l'autoritat, segons informa el Diario Sur.Els fets van passar el passat diumenge a la nit al barri de La Merced, on l'individu, presumptament, estava alterant l'ordre públic: orinant-se a la porta d'un establiment, traient i ruixant escombraries de contenidors i vessant oli sobre la calçada.Una dotació de policies locals es va personar amb pressa al lloc, observant como a la plaça Victoria com al carrer Victoria hi havia una gran quantitat d'oli vessat sobre la calçada, sent molt perillós per als usuaris de la via, en especial per als vehicles de dues rodes.Els policies locals van localitzar el presumpte autor, que després de ser preguntat els va manifestar textualment: «he vessat l'oli perquè m'ha sortit dels ous, a veure si la gent es mata». L'home va ser immediatament detingut.L'individu va mostrar en tot moment una actitud desafiadora cap als policies, proferint-los insults i arribant a amenaçar greument un d'ells. Finalment, el detingut va ser posat a disposició judicial.