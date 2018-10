Sánchez i Iglesias pacten elevar el salari mínim a 900 euros

Acorden legislar baixes de paternitat i maternitat iguals, cedir la regulació dels lloguers més cars als ajuntaments i apujar un punt l'impost de patrimoni a fortunes per sobre dels 10 MEUR

Actualitzada 11/10/2018 a les 09:45

El govern espanyol i Podem han pactat elevar el salari mínim interprofessional a 900 euros (actualment és de 735,9 euros). És un dels grans acords que segellen el pacte entre l'executiu de Sánchez i la formació d'Iglesias per tirar endavant els pressupostos del 2019. Aquest matí, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha detallat a Rac1 que a banda d'aquesta mesura també s'han posat d'acord per legislar «paulatinament» baixes de maternitat i paternitat iguals i també per apujar un punt l'impost de patrimoni a les grans fortunes per sobre dels 10 MEUR. A més, han acordat cedir als ajuntaments la regulació dels preus de lloguer a les zones on hi ha més inflació. Calvo reconeix que les mesures suposen una despesa important però que «Europa ho entén». «Brussel·les entén que la crisi i l'ajustament han deixat al país tremolant en criteris d'igualtat», ha valorat.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, han rubricat el pacte per als pressupostos aquest matí a la Moncloa. L'acord es va tancar de matinada en la darrera reunió entre els dos equips negociadors.Entre les principals mesures, han acordat augmentar el salari mínim interprofessional fins als 900 euros al mes. A més, també hi ha acord per legislar per tal que les baixes de maternitat i paternitat sigui igual i instransferibles (una mesura impulsada ja al Congrés per Podem) i l'apujada de l'1% de l'impost de patrimoni a les grans fortunes superiors a 10 MEUR. Són mesures que ha confirmat la vicepresidenta Calvo en una entrevista aquest matí a Rac1.Sobre el tema de les baixes de maternitat i paternitat, ha afirmat que caldrà que sigui una mesura «paulatina» perquè suposa un «esforç econòmic imprescindible». A banda d'aquests punts, fonts de la Moncloa confirmen que també hi ha acord per cedir als ajuntaments la regulació dels preus del lloguer a les zones on hi ha més inflació. Una mesura que afectarà de ple la ciutat de Barcelona.Calvo ha celebrat l'acord i ha explicat que hi ha setmanes de negociacions al darrera per aconseguir l'acord amb la formació d'Iglesias. «Calia tenir pressupostos per tornar a restaurar els estralls provocats a l'estat benestar, que és la igualtat entre espanyols», ha defensat la vicepresidenta.La vicepresidenta ha dit que si s'aconsegueixen tirar endavant suposa poder aprofitar 6.000 MEUR que Europa permet gastar. «Brussel·les entén que la crisi i l'ajustament han deixat al país tremolant en criteris d'igualtat», ha manifestat Calvo, que repta la resta de partits del Parlament a votar a favor dels pressupostos. «Els partits de dretes ara tindran l'enorme possibilitat de retratar-se, han de decidir si segueixen bloquejant el Congrés i el Senat perquè el país disposi de 6.000 MEUR més», ha manifestat.