El govern espanyol revertirà el decret que va facilitar la sortida d'empreses fora de Catalunya després de l'1-O

La vicepresidenta defensa que la mesura ajuda a donar «estabilitat i seguretat» i que busca que les empreses tornin

Actualitzada 11/10/2018 a les 10:27

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha anunciat que l'executiu revertirà el decret que el govern de Rajoy va signar després de l'1-O per facilitar la sortida d'empreses de Catalunya i el canvi de la seu social. Calvo defensa que volen llençar un «missatge» a les empreses perquè confiïn en tornar a Catalunya perquè existeix «diàleg i relació lleial i estable» amb la Generalitat i això ha de donar «crèdit i tranquil·litat» perquè es tracta d'un «espai segur». «El govern d'Espanya té clar que cal treballar per un marc d'estabilitat i seguretat», ha manifestat a Rac1. Calvo també ha criticat l'anterior govern de Mariano Rajoy per impulsar un decret que va suposar una «destrossa important» per a l'economia catalana.«Ara ja no es donen les condicions per a la sortida d'empreses, mostra d'això és que cada vegada que venim a Catalunya ens reunim amb representants», ha manifestat la vicepresidenta, que reconeix que la situació de fa un any va generar «inseguretat» en les empreses però considera que aquell escenari ja ha quedat superat. Per això, derogaran el decret que va impulsar el PP per aplanar el camí a les empreses que volien sortir de Catalunya.El passat 6 d'octubre, el govern espanyol –en mans del PP- va publicar al BOE el decret llei que permetia a les empreses canviar la seu social sense necessitat de comptar amb el vistiplau de la junta d'accionistes. Aquesta mesura, doncs, aplanava el camí a les grans empreses per poder traslladar-se fora de Catalunya.