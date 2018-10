Condemnats uns pares de Girona que no van portar al seu fill al col·legi durant 4 anys

Les absències injustificades, que van arribar a una taxa d’absentisme del 60%, van començar en el curs 2012-2013

Actualitzada 10/10/2018 a les 20:24

El Jutjat Penal número 3 de Girona ha condemnat a uns pares que no van portar a un dels seus tres fills al col·legi de forma «reiterada» entre els cursos de 2012 i 2016 per un delicte d’abandó de família i els ha imposat una multa de 1.080 euros.La sentència conclou que els progenitors, que van al·legar problemes de salut del menor, no van complir l’obligació d’escolaritzar un dels seus fills, que actualment té 14 anys, durant 4 cursos i van actuar «amb abandó dels deures legals d’assistència, i en especial, de l’obligació d’escolarització». La jutgessa detalla com les absències injustificades, que van arribar a una taxa d’absentisme del 60%, van començar en el curs 2012-2013, quan el menor anava a l’escola Sagrada Família.L’any següent el van matricular en el col·legi Font de la Pólvora, segons van explicar en el judici perquè era el que tenien més a prop de casa, ja que el menor patia una malaltia cardíaca que li provocava «desmais i problemes respiratoris».El primer any a la nova escola més a prop de casa l’absentisme va ascendir fins el 64%, i lluny de revertir-se el 2015 va arribar al 78% i el 2016 va ser absent el 91% dels dies lectius, provocant una situació qualificada com a «absentisme crònic».En el seu escrit la jutgessa destaca que «l’assistència regular a l’escola és un dels pilars fonamentals en l’educació d’un menor» i que la consolidació dels hàbits educatius és tasca fonamental dels progenitors.Per això, indica que «fomentar o no posar límit a l’absentisme escolar reiterat suposa un incompliment patent dels deures assistencials, que pot truncar les possibilitats que al menor ofereix l’aprofitament de la vida en l’àmbit educatiu, tant per la recepció dels coneixements, com en els importants patrons de conducta que pot adquirir de la relació amb els seus professors i companys».Segons recull la sentència, no va quedar provat en el judici que cap dels dos centres als quals va acudir no digués als pares que el seu fill no podia ser atès a causa dels seus problemes de salut.Malgrat que la defensa dels acusats va dir que la majoria de les absències les justificava la mare, la sentència considera que «no deixa de ser una excusa dels pares, sense cap suport mèdic», ja que en el judici la forense va afirmar contundentment que el menor «podia fer una vida escolar normal i que amb mera informació al centre escolar n’hi havia prou».Per a la jutgessa els pares van tenir «una conducta reiterada que no ha estat revertida» ja que la salut no «li impedia d’assistir a classe».Així, manté que «els pares no poden escudar-se en la por a què li passés alguna cosa al seu fill sent a l’escola per desatendre les seves obligacions legals de proporcionar-li assistència al col·legi».Per tot això condemna els progenitors com a autors d’un delicte d’abandó de família i els imposa a cada un d’ells una multa de 540 euros. Per la seua part, la defensa s’ha mostrat en desacord amb la sentència i ja ha interposat recurso a l’Audiència de Girona.