Un home mata una nena de sis anys a Màlaga llençant-la d'un sisè pis i després se suïcida

Es tractaria d'un amic de la família, que també hauria saltat per la finestra després de llençar la nena

Actualitzada 09/10/2018 a les 13:18

Agents de la Policia Nacional investiguen des de primera hora d'aquest dimarts les morts d'un home de 50 anys i una nena de sis després de caure al buit des d'un edifici situat a l'altura del número 25 del carrer Jalón, a Màlaga capital.Segons que apunten des del Diario Sur, les primeres indagacions apunten que l'home hauria agafat a la petita i l'hauria tirat per la finestra des d'un sisè pis fins al pati interior de l'immoble per immediatament llançar-se ell, segons informa la Policia en un comunicat.Pel que sembla, el mort, natural de Sevilla, era un amic de la família, company de feina a Ikea dels pares de la nena, que estava passant uns dies a casa amb ells per celebrar el seu 50 aniversari.Segons fonts consultades pel Diario Sur, el pare estava preparant les filles per portar-les al col·legi quan la més gran suposadament va veure com l'home, que moments després anava a viatjar de tornada a casa seva, va agafar a la seva germana, la va tirar per la finestra i després va saltar ell. La Policia assenyala que s'estan realitzant investigacions per esbrinar si el mort patia algun trastorn mental.