Els gestors d'iDental, detinguts per intentar muntar un nou entramat de centres fraudulents

S'han detingut deu persones, que intentaven crear nous centres denominats Institutos Odontológicos

Actualitzada 10/10/2018 a les 10:50

Agents de l’UDEF han detingut deu persones vinculades amb l’estafa de les clíniques dentals d'iDental acusades d'intentar orquestrar un altre entramat semblant per repetir la macroestafa, segons que han informat a Efe fonts de la investigació.Entre els detinguts hi ha Luis Sans, que va ser conseller delegat de iDental, i que, segons els investigadors, pretenia reproduir a través de testaferros una nova xarxa anomenada Institutos Odontológicos, amb 27 centres repartits per Espanya.La Policia ha actuat per ordre del jutge de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la suposada estafa de iDental, que va tancar els seus 24 centres i va deixar desenes de milers de perjudicats.Segons ha explicat en un comunicat la Policia, l’operació pretén evitar que en el grup Institutos Odontológicos es repeteixin els mateixos delictes i no perjudicar ni interrompre l’atenció als pacients.Aquest dimecres s’estan realitzant registres a Madrid i a Alacant i s’ha procedit el bloqueig i embargament preventiu de propietats immobiliàries i de productes financers dels investigats en més de 33 entitats financeres nacionals i internacionals.Als deu detinguts se’ls investiga per delictes d’estafa continuada, apropiació indeguda, falsedat documental, administració fraudulenta, blanqueig de capitals i alçament de béns.