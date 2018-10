Coca-Cola, Pepsi i Nestlé, les marques que més contaminen els oceans amb plàstic

La producció de plàstic està previst que creixi un 40% en la pròxima dècada

Actualitzada 09/10/2018 a les 12:36

Les multinacionals Cola-Cola, Pepsi i Nestlé són les firmes que més contribueixen a la contaminació dels oceans amb plàstics d’un només ús, segons un estudi de la iniciativa 'Break Free from Plastic', que ha netejat les costes de 42 països a tot el món.«L’informe demostra de forma irrefutable el paper de les grans corporacions en perpetuar la contaminació mundial de plàstic», va assenyalar el coordinador global del moviment 'Break free from Plastic', Von Hernandez, en el llançament de l’estudi aquest dimarts a Manila.Més de 10.000 voluntaris van dur a terme ens el 9 i el 15 de setembre 239 accions de neteja de plàstics en costes i altres entorns naturals de 42 països com les Filipines, Tailàndia, Vietnam, l’Índia, Indonèsia, Austràlia, Xile, Equador, Brasil, Mèxic, Estats Units, Canadà, Marroc o Espanya.En total van recollir més 187.000 peces de plàstic, de les quals més del 65 % corresponien a embolcalls de productes de grans corporacions mundials, amb Coca-Cola, Pepsi i Nestlé al capdavant.Els segueixen en el rànquing d’empreses més contaminants: Danone, Mondelez, Procter & Gamble, Unilever, Perfetti van Melle, Mars Incorporated i Colgate-Palmolive, totes multinacionals relacionades amb l’alimentació, la higiene i els productes de la llar.«Aquestes companyies tenen que elegir, poden ser part del problema o de la solució. Si s’entossudeixen a continuar utilitzant per als seus productes embolcalls innecessaris de plàstic, continuaran encoratjant la seva fabricació i per tant la contaminació», va apuntar Hernandez.Al voltant de les 100.000 peces o porcions de plàstic recollides eren de materials que són impossible o molt difícils de reciclar, com el poliestirè, el PVC (clorur de polivinil), PET (tereftalat de polietilè) -utilitzat sobretot en ampolles- o el film de plàstic d’un només ús.En l’actualitat, la producció de plàstic ha assolit els 320 milions de tones mètriques a l’any i en la pròxima dècada està previst que creixi en un 40 %, la qual cosa augmentarà exponencialment l’alliberament de gasos hivernacle, ja que el 90 % dels plàstics es produeixen a partir d’energies fòssils i contaminants.«Hem d’exigir a les corporacions darrere d’aquestes marques de consum massiu que deixin aquest mal hàbit de sobreempaquetar els seus productes i revertir la demanda de més plàstic», va indicar Hernández, que lidera aquest moviment global després d’exercir com a director de Greenpeace al sud-est asiàtic entre 2014 i 2018.L’informe ressenya que aquestes grans corporacions han d’assumir la seva responsabilitat en la contaminació de l’entorn de diversos nivells, ja que la producció de plàstics exposa a substàncies nocives a les comunitats que viuen a prop de les fàbriques, però també contaminen els aliments i productes continguts als embolcalls de plàstic.«La població està acumulant en sangs químics que alteren el sistema endocrí, a més de pagar amb els seus impostos l’elevat cost de la gestió dels rebutjos de plàstic», adverteixen des de 'Break Free from Plastic'.El 80 % de les 8.300 milions de tones mètriques de plàstic produïdes des de 1950 encara perdura en el medi ambient, fonamentalment als oceans, segons estudis recents esmentats a l’informe presentat aquest dimarts.Des d’aleshores, només el 9 % d’aquesta quantitat de plàstic ha estat reciclada adequadament i el 12 % incinerada.Aquest moviment compta ja amb el suport d’unes 6.000 persones i més de 1.300 organitzacions i grups defensors del medi ambient com Greenpeace, GAIA o Zero Waste.