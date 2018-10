Una diputada del PP diu «imbècil» a Rufián perquè li ha picat l'ullet però el diputat d'ERC ho nega

El portaveu republicà diu que ha tancat els ulls perquè «no podia creure que defensés una bandera feixista»

Actualitzada 09/10/2018 a les 20:44

La diputada del PP Beatriz Escudero ha insultat el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i li ha dit «imbècil». L'incident s'ha produït en la comissió d'investigació sobre el presumpte finançament irregular del PP, on compareixia l'exsecretari general del partit Francisco Álvarez Cascos. Segons la diputada, Rufián li ha picat l'ullet i per això l'ha insultat perquè considera que és un comportament «sexista». Tot plegat s'ha produït després que Rufián li digués que és una «palmera».En canvi, aquesta tarda el diputat d'ERC ha volgut aclarir que en cap cas ha fet aquest gest sinó que ha tancat els ulls perquè «no podia creure que la diputada estava defensant la bandera feixista». Durant la comissió, Rufián s'ha referit a la bandera preconsitucional de l'àguila com la «bandera del pollo» i la diputada popular li ha dit que no «insultés la bandera de tots els espanyols».