S'enfronta a 11 anys de presó per maltractar la parella, llançar-li una cadira i agredir-la sexualment a Figueres

L'acusat nega els càrrecs, diu que les baralles amb la seva ex eren habituals i que ella sabia que estava amb altres dones

Actualitzada 08/10/2018 a les 13:04

L'Audiència ha jutjat un veí de Figueres que s'enfronta a 11 anys de presó per maltractar la parella i agredir-la sexualment al pis que compartien. Els fets van tenir lloc la matinada del 9 de març de l'any passat.Segons sostenen fiscal i acusació particular, el processat va acusar la dona d'enganyar-lo, la va colpejar i li va llançar una cadira al damunt. Després li va introduir els dits a la vagina per assegurar-se que no havia estat amb cap altre.Durant el judici, l'acusat ha negat els càrrecs. Ha admès que aquella nit s'havia discutit amb la seva –ara ja- exparella, però que no l'havia colpejada. Fins i tot, ha assegurat que era ell qui tenia altres relacions i que ella ho sabia. A més de la presó, les acusacions demanen que se li imposin 14 anys d'allunyament, que en passi 10 en llibertat vigilada i que pagui una indemnització de 6.420 euros.