La meitat de les famílies nombroses tindria més fills si tingués més ingressos

Quatre de cada deu families amb un mínim de cinc persones no supera els 2.500 d'ingressos mensuals

Actualitzada 08/10/2018 a les 14:57

Més de la meitat de les famílies nombroses tindria més fills si comptés amb més ingressos al mes, segons un informe de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, que assenyala que una de cada quatre famílies no arriba a fi de mes i només aconsegueix «estalviar alguna cosa» el 27 per cent d’aquestes llars.L’informe radiografia 675.000 famílies nombroses que hi ha a Espanya, a través de 1.700 enquestes a aquestes llars, i destaca que el factor econòmic té un pes important a l’hora de decidir augmentar la família.Així el 56 % de les famílies nombroses tindria més fills i la meitat d’ells (52%) ho faria si comptés amb més ingressos al mes.La família nombrosa tipus està formada per una parella amb edats compreses entre els 36 i els 45 anys, amb formació universitària, casats (91 %) i amb 3 fills (67 %) en edat escolar.En la majoria de les famílies nombroses treballen els dos pares (el pare en el 91 % i la mare en el 67 % dels casos) i la casa en la qual viuen és en propietat amb hipoteca (66 %).En l’àmbit econòmic, quatre de cada deu famílies nombroses -llars compostes per un mínim de 5 persones- no supera els 2.500 euros al mes i un 10 per cent ingressa mensualment menys de 1.200 euros.