Targetes de la Fundació de Formació d'Andalussia van servir per pagar festes a puticlubs, segons el PP

Un informe de la Guàrida Civil ha determinat que es van gastar 32.000 € en un total de 12 'juergas'

Actualitzada 08/10/2018 a les 13:16

El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha revelat aquest dilluns un atestat de l’UCO de la Guàrdia Civil en el qual es recull una despesa amb tres targetes de la FAFFE (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) de 31.969 euros en dotze 'juergas' a cinc puticlubs de Sevilla, Còrdova i Cadis, al qual se sumeixi un altre pagament en efectiu.En total es van fer 43 pagaments amb targeta en clubs de cites entre 2004 i 2009 que corresponen a dotze 'juergas', segons l’informe desgranat per Moreno i que li va ser notificat al PP divendres.A més, Moreno ha advertit que la Guàrdia Civil apunta a un possible maquillatge dels comptes de la FAFFE perquè es podrien haver apuntat suposades devolucions dels diners d’aquestes festes però després no s’ha pogut comprovar que s’ha produït el reintegrament.Moreno ha dit que Díaz està «envoltada per la corrupció» i ha opinat que els andalusos es mereixen saber què ha passat abans que es convoquin eleccions.