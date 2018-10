Segons El Confidencial, l'habitatge, a Oropesa, no figura a la seva declaració de béns del Congrés

08/10/2018

El diputat de Cs al Congrés Toni Cantó declara que té un pis a les Canàries però en realitat, segons 'El confidencial', es tracta d'una casa cova de 118 metres quadrats construïts en una parcel·la rústica de 4.000 metre quadrats al municipi de Santa María de Guía. Està administrada, segons aquest digital, per la societat mercantil Sarete, constituïda el 2003 i de la qual el diputat n'és administrador únic. Sarete funciona 'de facto' com una societat patrimonial i el seu únic actiu és el terreny i la casa de les Canàries, valorats en 108.000 euros, tot i que el valor que Cantó va declarar al Congrés és el nominal de les accions, que ascendeix a 3.006 euros de capital inicial.D'altra banda, Cantó també té un apartament a Oropesa que no figura a la seva declaració de béns de la cambra baixa.