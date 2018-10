Susana Díaz convoca eleccions per falta d'estabilitat

Andalusia acudirà el 2 de desembre a les urnes amb un govern que dependrà amb tota seguretat de la suma d'escons

Actualitzada 08/10/2018 a les 19:09

Andalusia acudirà el 2 de desembre a les urnes amb la gran incògnita dels pactes postelectorales, amb un govern que dependrà amb tota seguretat de la suma d'escons, la qual cosa fa preveure una intensa negociació després dels comicis en la qual el panorama nacional també influirà en gran manera.La presidenta, Susana Díaz, convoca eleccions per una falta d'estabilitat, però l'oposició, inclòs el seu soci d'investidura fins fa poc, sosté que l'avançament es deu a la seva «por» al calendari judicial, per la propera sentència dels ERE i la comissió de recerca de la FAFFE.El PSOE andalús, que es veu a si mateix com un partit «fort, sòlid i connectat a la societat», tractarà de convèncer als votants que es necessita «un nou temps» per apuntalar l'estabilitat amb un clima econòmic i social «més esperançador» després d'haver aconseguit sortejar els efectes més durs de la crisi.Els socialistes confien que Ciudadanos «pesqui» més del calador de vots del PP que del PSOE, de manera que puguin seguir sumant després dels comicis contra un eventual acord postelectoralde PP i Cs, o de Cs i el PP si es produís el «sorpasso».A més, aprofitant que Izquierda Unida -per primera vegada des de 1986- no acudirà a les urnes amb les seves sigles sinó sota el paraigua de la confluència Adelante Andalucía, el PSOE ja ha fet una crida als votants de la federació d'esquerres perquè se sumin al seu projecte.L'escenari que no contemplen en cap cas en aquest moment els socialistes és un pacte amb Adelante Andalucía.Per al PP, les eleccions andaluses del 2D serviran de primer test per avaluar si hi ha «efecte Casado» i seran una prova de foc per al líder de la formació en la comunitat, Juanma Moreno, a qui uns mals resultats deixarien en una situació complicada després de recolzar a Soraya Sáenz de Santamaría.Moreno aspira a arrabassar a Susana Díaz la Presidència de la comunitat, l'única en la qual no hi ha hagut alternança al govern en quatre dècades, però és conscient que per a això necessita a Ciudadanos, ja que les seves opcions d'arribar a San Telmo passen per la suma d'escons de tots dos partits.La preocupació dels populars parteix d'un altre escenari possible: Un PSOE que es mantingui fort i un PP en caiguda a costa de la pujada de Ciudadanos, fins i tot amb la possibilitat d'un temut «sorpasso».A nivell intern, Moreno lliurarà una altra batalla després d'alinear-se sense titubeig amb Soraya Sáenz de Santamaría en les primàries que es van celebrar al juliol, per la qual cosa un altre mal resultat (en 2015 va passar de 50 a 33 diputats) deixaria en l'aire la seva continuïtat.Adelante Andalucía, la coalició que encapçalen el tàndem Teresa Rodríguez i Antonio Maíllo, capdavanters de Podemos i IU, es presenta als comicis andalusos com a nou actor polític amb l'objectiu de ser l'alternança al PSOE-A, d'acabar amb la seva hegemonia, i de frenar a la dreta, al PP i Ciudadanos (Cs).La «nova» formació política, d'esquerres, ecologista i andalucista, té mesos de vida, un programa electoral recentment aprovat i una amalgama de sigles que opta a ser l'alternança o forçar al PSOE a haver de pactar després dels resultats.La coalició afrontarà les eleccions amb una expectativa el sòl de la qual se situa en els 20 diputats (15 Podemos i 5 d'IU), però els seus dirigents aspiren a més, busquen ser l'alternança i confien en el «efecte multiplicador» de la unió de partits, encara sense quantificar, encara que algunes fonts ho situen en uns 25 diputats.Per la seva banda, Ciudadanos arriba a la cita electoral amb el bagatge d'haver estat soci d'investidura de Díaz i amb el vaticini d'un gran creixement segons les enquestes, alhora que fuig del paper de «frontissa» en el qual aquests sondejos li situen inevitablement.El canvi de tarannà de Marín, a crescut a partir de l'estiu, va desembocar a principis de setembre en la ruptura del pacte amb el PSOE i des de llavors a la formació taronja no li han faltat «nuvis» pensant en el proper escenari postelectoral.Al costat de la seva desconfiança del PP, Ciudadanos ha deixat clar en aquestes setmanes el seu distanciament del PSOE, al que ha acusat de «no complir» per no voler abordar la supressió de aforamientos prevista en l'acord d'investidura.