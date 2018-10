La ministra de Treball no descarta impostos específics per garantir el sistema de pensions

Valerio sobre l'acte de Vox: «Les imatges provoquen certa por perquè són missatges xenòfobs, masclistes i homòfobs»

Actualitzada 08/10/2018 a les 11:00

Sindicat de prostitutes

La ministra de Treball, Magdalena Valerio, ha obert la porta a impostos específics per garantir el sistema de pensions si no es poden pagar només amb les cotitzacions. En una entrevista a la Cadena Ser, la ministra ha assegurat que els fills i els néts tindran garantida la seva pensió i ha recordat que la llei diu que bàsicament que s'han de pagar a través de cotitzacions però no de manera exclusiva. En aquest sentit, Valerio ha assenyalat que es poden injectar recursos via pressupostos de l'Estat o debatre com Alemanya i França sobre imposició general o impostos 'ad hoc' com el de transmissions financeres o l'impost a la banca. «Totes les qüestions estan posades sobre la taula. Que no tinguin cap dubte que cobraran la pensió», ha respost. Pel que fa a l'acte de Vox que ha aplegat aquest diumenge 10.000 persones, la ministra ha assegurat que les imatges li provoquen por.Valerio ha assegurat que la voluntat del seu govern és pujar les pensions al mateix nivell que l'IPC i ha afegit que si a llarg termini amb les cotitzacions no es poden pagar hi poden haver injeccions de recursos via els pressupostos o impostos específics, com per exemple, l'impost a la banca. Així doncs, ha garantit que ni els fills ni els néts es quedaran sense cobrar la seva pensió.La ministra ha concretat que el govern espanyol vol igualar els permisos de maternitat i paternitat a 16 setmanes «intransferibles». Així ho ha explicat el dia després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi anunciat la seva aposta «clara» per igualar els permisos i per la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys. Preguntada per quan es podria posar en marxa l'equiparació dels permisos de maternitat i paternitat, la ministra no s'ha volgut mullar argumentant que s'ha de debatre al Congrés. Això sí, s'ha mostrat convençuda que amb aquesta mesura les empreses tindran clar que ambdós progenitors exerciran «la paternitat i la maternitat responsable». En aquest sentit, ha assenyalat que actualment la taxa d'activitat de les dones encara està més d'11 punts per sota de la dels homes.La ministra també s'ha referit a l'acte de Vox que ha aplegat aquest diumenge unes 10.000 persones a Vistalegre. Per a la ministra, les imatges provoquen «certa por» perquè són «missatges xenòfobs, masclistes i homòfobs». I ho ha contraposat amb el projecte d'una societat inclusiva del PSOE. Preguntada pels motius del creixement de l'extrema dreta, Valerio ha considerat que en un món de moltes desigualtats i problemes a vegades poden calar moviments que «donen solucions fàcils a problemes complexos». Amb la immigració diuen que s'han de tancar les fronteres però no es poden posar portes al camp, ha citat la ministra com a exemple.Sobre el sindicat de prostitutes, ha explicat que el Ministeri no pot anul·lar-ne el registre. Davant d'aquesta situació, ha assenyalat que el més interessant és recorre a l'Audiència Nacional per impugnar els estatuts. «S'ha de parlar de suposat sindicat, perquè la prostitució no és una activitat laboral sinó una explotació en la majoria dels casos», ha afegit. El registre del sindicat va provocar la dimissió de la directora general del Ministeri de Treball i la mateixa ministra va admetre que li havien colat un «gol per l'escaire».