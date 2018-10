Ciclistes, motoristes i vianants: 10.000 morts i 500.000 ferits a l'Estat en 10 anys

Fins a 700 ciclistes han perdut la vida a les carreteres espanyoles en l'últim decenni

Actualitzada 08/10/2018 a les 11:26

En els últims deu anys, han perdut la vida en accidents de trànsit 10.000 ciclistes, motoristes i vianants en mig milió de sinistres en els quals han resultat ferits altres tants usuaris d’aquests col·lectius vulnerables, que representen ja el 50 per cent dels morts a les carreteres.Es tracta d’una de les principals conclusions de l’estudi 'La mort silenciosa. Els accidents de trànsit en els usuaris vulnerables: vianants, ciclistes i motoristes (2007-2016)', presentat aquest dilluns per la Fundación Línea Directa després d’analitzar els mig milió d’accidents amb algun d’aquests usuaris implicats i 542 reconstruccions pericials practicades per Centro Zaragoza d’investigació.Les dades estudiades conclouen que l’increment de la sinistralitat en els últims quatre anys afecta especialment aquests tres col·lectius. De fet, des de 2012 la mortalitat en ells s’ha incrementat un 6 per cent i ja suposen el 50 per cent dels morts a les carreteres.Dels 10.000 morts en l’últim decenni, 5.000 van ser motoristes, 4.200 vianants i 700 ciclistes, com a dos de cada tres sinistres d’aquests usuaris vulnerables anava amb moto amb 298.596, per davant dels atropellaments, 115.935 i 50.007 de ciclistes.