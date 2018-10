Arxivada la causa contra la mossa d'esquadra que va abatre l'atacant de Cornellà

Uspac subratlla que a l'ordre de sobreseïment es destaca que l'actuació de l'agent va ser «meritòria»

Actualitzada 08/10/2018 a les 19:42

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Cornellà del Llobregat ha arxivat la causa contra la mossa d'esquadra que va abatre l'atacant de Cornellà el 21 d'agost passat, segons ha anunciat en un comunicat el sindicat policial Uspac, que portava la defensa de l'agent. L'home va intentar agredir la policia amb un ganivet, atac que ella va repel·lir amb quatre trets. Així doncs, la jutgessa dona la raó a la versió de la defensa, que sostenia que l'atacant volia acabar amb la vida de la mossa. El sindicat subratlla que, a més, a la interlocutòria judicial que suposa el sobreseïment de la causa, es remarca l'actuació «meritòria» de l'agent, que va servir per «protegir» el company que tenia al costat i la resta de mossos que en aquell moment hi havia a la comissaria.A la resolució el jutjat destaca que tot i la dificultat de la situació, la mossa d'esquadra no va fer servir l'arma «fins que va ser l'última opció». També subratlla la declaració del company, que va afirmar que si no hagués disparat ella, ho hauria fet ell. Aquestes qüestions, entre d'altres de naturalesa jurídica, fan concloure al jutjat que l'actuació de l'agent va ser «en legítima defensa».El sindicat ha lamentat que el Departament d'Interior «refusés comparèixer» al procediment judicial per defensar des de la seva posició l'actuació de l'agent, «tot i l'oferiment del Jutjat». Una «taca més» en la gestió «nefasta» del departament, que a parer d'Uspac està «més preocupat de fer política de cara a la galeria» que de defensar els interessos del cos de Mossos d'Esquadra. El sindicat ha demanat que el Departament d'Interior condecori l'agent.Cal recordar que el 21 d'agost, cap a les sis de la matinada, un home va trucar a la porta de la comissaria de Cornellà amb l'excusa de fer una consulta. Un cop dins es va adreçar a l'agent, a la recepció, i en qüestió de segons va intentar agredir-la amb un ganivet de grans dimensions a través de la finestreta del panell que separa els agents de les persones que entren a la comissaria. L'home va proferir la paraula 'Alà' i algunes altres en àrab que la mossa ja no va aconseguir entendre.L'agent va poder esquivar l'atac i va córrer per un passadís cap a dins la comissaria demanant ajuda a un sergent que acabava de començar el torn. Tots dos van donar l'alto a l'atacant, que, segons la declaració que els dos van fer davant del jutge, l'havia perseguit pel passadís i que va seguir avançant i amenaçant-los amb el ganivet fins que va estar a un metre de la mossa.La mossa d'esquadra va declarar davant del jutge que va tenir la sensació que l'home la volia matar i que era un atac terrorista. L'agent va fer fins a quatre trets al braç, a la cama i al cap de l'atacant perquè l'home no abaixava el ganivet amb què l'amenaçava.