Un infant de disset mesos mor atropellat a Terrassa

La família l'havia recollit de l'escola bressol i en un moment de descuit el petit va baixar de la vorera i un vehicle va impactar contra ell

Actualitzada 05/10/2018 a les 12:21

Un infant de disset mesos ha mort atropellat a Terrassa. Els fets van passar dijous al migdia a la cruïlla dels carrers Tramuntana i Béjar, al barri de Can Tussell de la capital vallesana. Segons han informat fonts de la Policia Local a l'ACN, la família del menor acabava de recollir-lo de l'escola bressol. En un moment de descuit el petit va baixar de la vorera quan passava un cotxe. El vehicle, que circulava a la velocitat permesa, va donar-li un cop fort i el petit va quedar greument ferit. El SEM el va traslladar en estat crític a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on va morir poc abans de les dues del migdia.Fonts de la Policia Local han explicat a l'ACN que el conductor del vehicle va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia.Diversos agents del cos es van desplaçar a la zona dijous a la tarda per reconstruir els fets amb testimonis de l'accident.