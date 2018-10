Un jutge insulta a una víctima de violència gènere que acabava de comparéixer a la seva sala

Una gravació recull com li diu «bitxo» i «filla de puta» un cop ha acabat la vista i la dona ha marxat de la sala

Actualitzada 04/10/2018 a les 10:26

l promotor de l'acció disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha obert un expedient informatiu al titular del jutjat de violència contra la dona número 7 de Madrid, Francisco Javier Martínez Derqui, arran d'una queixa presentada per una víctima de violència de gènere. La víctima, la model María Sanjuán, ha aportat la gravació on es veu el jutge amb la fiscal i una lletrada en una conversa privada posterior a la vista, ja que la càmera no va deixar de gravar, i forma part del CD entregat a les parts.En el vídeo, difós per la 'Cadena Ser' es veu el jutge referint-se a la víctima com «bitxa» i «filla de puta». Sanjuán ha aportat el vídeo perquè considera que suposa una «falta d'imparcialitat i animadversió» del jutjat.El CGPJ sol·licitarà al jutge que remeti un escrit d'al·legacions i haurà de decidir si el sanciona.