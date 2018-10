La policia deixa en llibertat al pare de la nadó morta després d'hores oblidada al cotxe

L'home està acusat d'homicidi imprudent després de deixar-se la nena, de 21 mesos, tancada al vehicle mentre anava a treballar

La Policia Nacional ha deixat en llibertat al pare de la nadó de 21 mesos que va morir dimecres a Madrid després de passar hores en un cotxe, oblidada pel seu progenitor quan la portava a la guarderia.Segons han informat a Efe fonts de la Prefectura Superior de Policia, l’home va deixar a última hora de dimecres a la tarda declaració davant dels agents del grup V d’Homicidis i ha quedat avui en llibertat a l’espera que el jutge el citi a declarar acusat d’un homicidi imprudent.El succés va passar dimecres al districte madrileny d’Hortaleza, en el número 32 del carrer Ana d’Àustria, on l’home, de 43 anys, va deixar aparcat el seu cotxe, un monovolum amb els vidres fumats, el va tancar, se’n va anar a treballar i va deixar la petita dins sense recordar que no l’havia deixat a la guarderia.Quan la mare, de 39 anys, va anar al voltant de les 15:00 hores a recollir-la, els responsables del centre infantil li van dir que la nena no havia anat a la guarderia.Va ser llavors quan la mare va trobar la nena al cotxe que va obrir amb un altre joc de claus que tenia. De fet, quan van arribar els sanitaris del Samur-Protecció Civil la petita ja estava fora del cotxe i havia entrat en parada cardiorespiratòria.Els sanitaris van intentar reanimar-la i durant 45 minuts li van practicar les maniobres corresponents, però només van poder confirmar la mort.Els pares de la nadó que tenen uns altres tres fills grans es trobaven en estat de xoc i els agents no van poder prendre-li declaració fins última hora de dimecres a la tarda.