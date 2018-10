L'equiparació salarial dels agents de Policia i Guàrdia Civil s'aplicarà a l'octubre

En la propera nòmina cobraran la primera millora mensual i també els pagaments endarrerits des de gener

Actualitzada 05/10/2018 a les 15:33

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, s'ha reunit aquest divendres amb els sindicats i associacions de policia espanyola i Guàrdia Civil per explicar-los que l'acord per a l'equiparació salarial amb els Mossos d'Esquadra es farà efectiu a partir de la nòmina d'octubre, quan cobraran la primera millora mensual i també els pagaments endarrerits des del gener. Això suposarà 310 MEUR en retribucions del 2018. El ministre els ha transmès les dificultats que s'ha trobat per aplicar l'acord tancat el 12 de març per l'anterior govern. Grande-Marlaska ha apuntat que més enllà de la signatura de l'acord, no s'havien posat en marxa les actuacions tècniques necessàries per portar-lo a terme.El nou equip d'Interior ha portat a terme tots els procediments tècnics necessaris amb la implicació dels ministeris d'Hisenda i de Política Territorial i Funció Pública. La Comissió Interministerial de Retribucions va donar el vistiplau a l'acord el passat 12 de setembre. També s'han tramitat els expedients d'increment de productivitat i els de transferències i suplements de crèdit amb la direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques i amb la de Pressupostos.